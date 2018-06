Nyt e Wsj: incertezza della situazione italiana minaccia l'euro

Timori per le ripercussioni che la crisi italiana potrebbe avere a livello internazionale. "L'Italia scatena il timore globale di una nuova crisi dell'euro", titola infatti il Wall Street Journal. "Per l'Unione europea, un'altra elezione italiana rappresenterebbe un brutto momento", si legge invece sul Ny Times che ricorda inoltre la debolezza di Angela Merkel e il rischio di nuove elezioni anche in Spagna.