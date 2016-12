Nuovo crollo delle borse cinesi

Giornata pesante per le Borse cinesi che si attestano intorno ai minimi intraday: l'indice Composite di Shanghai cede il 3,61%, a 2.823,06 punti, mentre quello di Shenzhen il 4,76%, a quota 1.787,08. Tenta invece il rimbalzo la piazza Giapponese. In apertura la Borsa di Tokyo dopo la chiusura in ribasso di ieri: poco dopo l'inizio degli scambi l'indice Nikkei segna un rialzo dello 0,76%, di 120,63 punti, attestandosi a quota 16.036,42.