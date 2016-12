Nuovo allarme di Draghi: "Ripresa a rischio, Bce interverrà"

17:24 - "La ripresa nell'Eurozona è a rischio". E' l'allarme lanciato dal presidente della Bce Mario Draghi che sottolinea come "lo slancio di crescita si è indebolito durante l'estate e le recenti stime sono state riviste al ribasso". Oltre ai rischi geopolitici che minano la fiducia, osserva, pesano "i necessari aggiustamenti di bilancio e i progressi insufficienti nelle riforme strutturali".

Draghi conferma acquisto bond sovrani - Tra le nuove misure non convenzionali che la Bce potrebbe prendere se la situazione lo richiedesse, c'è anche "l'acquisto di bond sovrani": lo ha ribadito il presidente della Bce Mario Draghi. Parlando in generale sul ricorso a strumenti aggiuntivi non convenzionali, Draghi ha detto che saranno presi in considerazione se le misure prese finora non saranno sufficienti e se le aspettative di medio termine dell'inflazione dovessero peggiorare.



Impegno su riforme e investimenti - "La politica monetaria da sola non basta" a superare la crisi, "l'Eurozona deve accordarsi con urgenza su impegni a breve termine sulle riforme, su un'applicazione conseguente del Patto, su una strategia per investimenti e una visione a lungo termine per condividere maggiormente sovranità": così Mario Draghi al Parlamento Ue. "Per superare la crisi c'è bisogno che torni la fiducia e perché questa torni c'è bisogno di un costrutto di politica economica che dimostri che siamo capaci di muoverci verso una maggiore integrazione", ha spiegato Draghi. Per il presidente "il 2015 deve essere l'anno dove governi e istituzioni europee adottino una strategia comune" per tornare a crescere.



Uscita da euro? Moneta unica è irreversibile - La Bce "non ha potere legislativo e non può autorizzare i Paesi a stare nell'euro o a lasciarlo": così Draghi risponde a un eurodeputato del Movimento 5 Stelle che gli chiedeva se la Banca centrale europea ha intenzione di rendere possibile l'uscita dall'euro, oggi non prevista dai Trattati. Draghi ha poi ribadito che "l'euro è irreversibile e la Bce farà tutto quello che può all'interno del suo mandato" per preservarlo.