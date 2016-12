Numero imprese a livello pre-crisi

Il numero delle imprese in Italia torna a salire: nel 2015 il saldo tra aperture e chiusure è positivo, con 45mila aziende in più rispetto al 2014. A rilevarlo è il bilancio di Unioncamere-InfoCamere, dove si sottolinea come dopo sette anni di crisi (interrotti dalla breve fiammata del 2010-2011), lo scorso anno il tessuto imprenditoriale abbia visto un ritorno del ritmo di crescita delle imprese ai livelli pre-crisi del 2007 (+0,75%).