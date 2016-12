Ntv, accordo raggiunto: ritirati i licenziamenti per 246 dipendenti

21:00 - Si sblocca la vertenza Ntv. E' stato trovato infatti un accordo tra i sindacati e l'azienda: quest'ultima ritirerà la procedura di licenziamento collettivo avviata nei confronti di 246 dipendenti su un organico di 935 mentre in cambio sarà applicata la solidarietà al 21% medio lordo. E' quanto emerso al termine dell'incontro durato oltre 9 ore. Il 10 aprile era stato indetto il primo sciopero della storia di Ntv.

In una nota del gruppo si legge che "dopo la firma, le parti si sono impegnate a ritirare da una parte la messa in mobilità e dall'altra ogni forma di protesta". Ntv, in seguito al confronto con le forze sindacali avvenuto in mattinata, ha siglato due documenti. "Il primo evidenzia il costo del lavoro e la redditività attesa dell'azienda per i prossimi cinque anni. Il secondo documento è relativo al contratto di solidarietà per i prossimi due anni al 21% medio lordo".



Infine, "l'azienda ha programmato con le organizzazioni sindacali una serie di incontri tesi a verificare alcuni temi gestionali senza aggravio di costi", si legge nella stessa nota. L'Ad di Ntv, Flavio Cattaneo, lasciando la sede dell'azienda, ha risposto alle domande dei giornalisti con un "Siamo tutti soddisfatti".