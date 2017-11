Nonostante Brexit è record di lavoratori Ue in Gran Bretagna

Nonostante la Brexit, è record di lavoratori europei nel Regno Unito. Secondo i dati pubblicati dal Financial Times, hanno raggiunto i 2,37 milioni dopo un aumento di 126mila nel periodo aprile-giugno 2017 rispetto all'anno scorso. Il numero è salito soprattutto per i lavoratori in arrivo da Romania e Bulgaria ma il tasso di crescita inizia a dare segni di rallentamento rispetto al passato, in particolare da Germania, Italia, Spagna e Francia.