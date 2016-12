Non solo l’industria, buone performance anche dai servizi

Dopo le buone performance che hanno interessato l'industria, che ha riportato un aumento mensile dello 0,4% per la produzione e dell'1,3% per il fatturato (che ha però messo a segno un 0,2 trimestrale), i primi tre mesi del 2015 sono testimoni anche di un aumento dell'indice relativo al fatturato dei servizi.

Come spiega l'Istat, le variazioni congiunturali positive, quindi trimestre su trimestre, sono state riportate dal comparto della manutenzione e riparazione di autoveicoli, con un +1,3%, e da quello dei servizi postali e delle attività di corriere, con un +1,1%. Più lieve. Dello 0,8%, la crescita che ha interessato i servizi di informazione e comunicazione e quelli per i trasporti aerei e marittimi: rispettivamente +0,7% e +0,3%.

In calo dello 0,1% quelli relativi al commercio all'ingrosso, comparto che risulta essere l'unico in calo nel periodo considerato.

Per quanto riguarda invece il confronto tendenziale, quindi il primo trimestre del 2015 confrontato con quello del 2014, l'Istat ha rilevato un miglioramento di 1,3 punti percentuali per il commercio all'ingrosso, di 0,8 punti per i servizi di trasporto e magazzinaggio e di 0,2 punti per quelle di alloggio e ristorazione.