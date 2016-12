Nokia, ok all'acquisto Alcatel-Lucent: nasce colosso delle tlc

09:37 - Via libera dalla Nokia per l'acquisizione e successiva fusione con la francese Alcatel-Lucent per 15,6 miliardi di euro. Con le nozze tra questi due giganti si crea così il maggior gruppo mondiale nel settore delle strumentazioni delle tlc. I soci Alcatel riceveranno 0,55 euro per azione e avranno il 33,5% della nuova società mentre quelli Nokia il 66,5%.

La fusione - riporta il Sole 24 ore - consentirebbe alle due aziende, ora concentrate sul mercato delle reti per la comunicazione, di reggere meglio la concorrenza di Ericsson e Huawei. In particolare, la posizione di spicco di Alcatel nelle infrastrutture di rete 4G e Lte consentirebbe a Nokia di competere in maniera più aggressiva con la rivale svedese.



Fondamentale sarà il via libera del governo francese, che considera Alcatel-Lucent una compagnia strategica e non tollererebbe il taglio di posti in patria, soprattutto nella filiera della ricerca.