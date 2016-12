Nokia fa causa ad Apple: "Ha violato i nostri brevetti"

Nokia ha fatto causa causa ad Apple in Germania e negli Stati Uniti, accusandola di aver violato i suoi brevetti. "Con i nostri investimenti in ricerca e sviluppo, Nokia ha creato e contribuito a molte tecnologie fondamentali usati nei dispositivi mobili di oggi, inclusi i prodotti Apple", ha dichiarato la società finlandese. E ha aggiunto: "Dopo alcuni anni di trattative per cercare un accordo, ora agiamo per difendere i nostri diritti".