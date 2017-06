Nidec Asi, nel 2016 400 mln di fatturato: prodotti destinati a 97 paesi

In un tempo di crisi come quello attuale, riuscire a chiudere l'anno con un bilancio positivo è diventata sempre di più un'ardua impresa. A raggiungere questo obiettivo, Nidec Asi - Ansaldo Sistemi Industriali: per l'azienda capofila del settore Industrial Solutions infatti, numeri in decisa controtendenza rispetto ad altre realtà del settore manifatturiero. Ad illustrarli, l’amministratore delegato Giovanni Barra, che ha tracciato un bilancio del 2016 e ha delineato le prospettive per il futuro.