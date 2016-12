New economy: il mercato dei dispositivi mobile

Molto spesso si parla di come i dispositivi mobili possano avere un impatto positivo sull'economia di un Paese, anche grazie all'uso, diretto e indiretto, che potrebbero farne le aziende. Troppo poco però si è parlato dell'economia legata direttamente alla diffusione dei dispositivi mobili.

Secondo una ricerca svolta dal Politecnico di Milano e presentata nel corso del convegno Mobile Economy: la via per la digitalizzazione del Paese, il mercato del mobile in Italia vale 25,7 miliardi di euro, ovvero l'1,65% del nostro Prodotto interno lordo.