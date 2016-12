Neoassunti al Sud: ipotesi sgravi

Concedere la decontribuzione per il lavoro stabile per tre anni, invece di due, alle sole imprese che operano nel Mezzogiorno, fermo restando il tetto dello sconto al 40%, come per il resto d'Italia. E' una delle ipotesi cui si lavora per rafforzare le misure per il Sud con la Legge di Stabilità insieme all'introduzione di un credito d'imposta, sempre pluriennale.