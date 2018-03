Nel 2017 turisti record in Italia,Franceschini: politiche funzionano

Quasi tre milioni di turisti in più sono arrivati dall'estero nel 2017 in Italia, dove si sono registrate in tutto 122,3 milioni di presenze (record assoluto), per una crescita del 4,5%. L'Istat fotografa una situazione lusinghiera, con l'arrivo di 60 milioni di turisti stranieri. Cresce poi la spesa di questi ultimi: 37 miliardi di euro. "E' il segno che le politiche attuate funzionano", commenta il ministro della Cultura Dario Franceschini.