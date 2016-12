Nel 2016 fatturato immobiliare in crescita del 3,6%

Secondo lo studio, infatti, nel 2016 il dato - che già nel 2015 potrebbe aver messo a segno un +3,7%, mostrandosi molto più dinamico del Pil – crescerà del 3,6%, un buon risultato anche se in ribasso rispetto al +5,4% stimato in precedenza e inferiore al +5,3% stimato per il fatturato del mercato europeo (per quello spagnolo si prevede un +10,5%, per quello del Regno Unito un +6%, per la Germania un +5,6% e un +2,6% per quello francese).



Nonostante i prezzi, che secondo le stime potrebbero continuare a scendere nell'arco del 2016, il fatturato continuerà a crescere, tentando di riavvicinarsi ai livelli del 2007, anno antecedente all'inizio della crisi economica.



Secondo il Censis, rispetto ad allora - anzi più precisamente al 2008 - il fatturato del settore residenziale è sceso del 39,7%, passando da 112 miliardi di euro a 68 miliardi. Più che dimezzato invece il fatturato del mercato non residenziale di piccolo taglio (nel quale non rientrano gli istituti di credito, i centri commerciali e gli alberghi).



I piccoli negozi hanno, infatti, riportato un calo del fatturato di 50,9 punti percentuali, i piccoli uffici un -55,1%, i capannoni industriali un -50,6%. Nel complesso il fatturato immobiliare si è ridotto di quasi 58 miliardi di euro.



Di conseguenza è sceso anche il valore aggiunto dell'industria edilizia all'economia del Paese, per il periodo 2008-2013 il Censis indica infatti una contrazione del 26,7% (in termini reali), contro il -18,8% della media europea e addirittura il +3,6% della Germania.