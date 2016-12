Nel 2015 settore del Tessile e della Moda ancora in crescita

Nel primo trimestre il fatturato del settore sarebbe, infatti, cresciuto dell'1,8% (risultato di un -0,2% del tessile e di un +3% dell'abbigliamento e moda), appunto in rallentamento rispetto al +3,4% dello stesso periodo dello scorso anno (quando il tessile registrò un +8,5% e l'abbigliamento moda un +0,7%).



In calo anche i risultati del secondo e del terzo trimestre. Nel periodo aprile-giugno 2015 il settore ha registrato un +2,4% (contro il +6,1% dello stesso quarter del 2014) mentre le stime relative al terzo trimestre indicano una crescita ancora più lieve: +0,3%.



Anche nel 2015 i buoni risultati sono maggiormente legati alle vendite verso l'estero. Per il secondo trimestre, quello che ha riportato i risultati più soddisfacenti in questo senso, i dati mostrano infatti una crescita del fatturato estero pari al 5,2% per le industrie del tessile e del 7,8% per quel dell'abbigliamento e moda. Bene anche il primo ed il terzo trimestre, ma in questo caso le performance hanno riportato aumenti di minore entità.



Per quanto riguarda invece il fatturato interno, l'andamento è stato più disomogeneo: mentre nel primo trimestre si è registrato un aumento per l'abbigliamento e moda (del 5,4%) ed un calo per il tessile (-1,5%), nel secondo i ruoli si sono invertiti. Tra aprile e giugno le aziende a valle (appunto quelle della moda e dell'abbigliamento) hanno, infatti, riportato una calo del fatturato del 2,1%, mentre quelle a monte (di conseguenza quelle del tessile) hanno registrato una crescita dell'1,4%.



Sulla base dei risultati del settore nei primi nove mesi dell'anno, il 77% delle aziende prevede che l'anno si chiuderà sostanzialmente in linea con il 2014. Il 20% si dice invece più ottimista confidando in un miglioramento, mentre il restante 3% è convinto che la situazione peggiorerà.