Nel 2015 pagamenti digitali in crescita del 10% rispetto all'anno precedente

Nel 2015 i pagamenti digitali nel mondo sono state 426,3 miliardi, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente quando le transazioni eseguite furono 387,3 miliardi. Lo studio realizzato da Capgemini in collaborazione con BNP Paribas sottolinea che la crescita ha riguardato tutte le aree geografiche, anche se i tassi di crescita sono stati molto differenti tra di loro.



I mercati emergenti hanno registrato incrementi percentuali superiori (+16,7% su base annua) rispetto a quelli rilevati nei mercati maturi (+6%), che continuano a rappresentare il 70,9% del volume globale.



Il 2015 è stato un anno particolarmente positivo per i pagamenti digitali anche nel nostro Paese. L'Osservatorio Mobile payment & commerce del Politecnico di Milano – lo studio del Politecnico non considera le singole transazioni digitali, ma il loro valore complessivo – rileva che nel 2015, in Italia, sono cresciuti tanto i nuovi pagamenti digitali (ovvero quelli che avvengono attraverso pc, tablet, smartphone e carte contactless) quanto quelli digitali tradizionali (carte di credito).



Lo scorso anno, i primi hanno raggiunto il valore complessivo di 21,5 miliardi di euro (+22% su base annua) mentre i secondi hanno toccato i 153,4 miliardi (+11%).



Per quanto in crescita, i pagamenti digitali (nuovi e tradizionali) sono poco diffusi nel nostro Paese: il 56% dei consumi, per un valore complessivo di 430 miliardi di euro, viene saldato in contanti.