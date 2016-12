Nel 2015 crescono le imprese create dagli under 35

Nel sottolinearne l'importante contributo, Unioncamere osserva inoltre che il saldo delle aziende create da under 35 (+66.209 unità) ha superato nettamente l'intero saldo annuale (+45.181) e che complessivamente le imprese giovanili attive in Italia sono oltre 623 mila, pari al 10,3% del totale delle aziende registrate al 31 dicembre 2015.



I giovani, che non hanno potuto tentare la via dell'auto-imprenditorialità lo scorso anno e non riusciranno a farlo neanche prossimamente, potranno comunque contare su maggiori opportunità lavorative.



Secondo il Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere con il supporto del ministero del Lavoro, il 32,5% dei posti di lavoro offerti complessivamente tra gennaio e marzo dal settore privato sarà destinato ai disoccupati con meno di 30 anni. Dunque cinque under 30 su cento potrebbero trovare un impiego nel primo trimestre 2016: in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano quattro su cento.



Nel complesso, tra gennaio e marzo, le imprese offriranno 227 mila posti di lavoro (+8,4% rispetto al primo trimestre 2015).



Unioncamere osserva che questa maggiore disponibilità delle imprese potrà contribuire "ad erodere l'alto tasso di disoccupazione giovanile" che continua a caratterizzare il mercato del lavoro italiano, nonostante i cali registrati recentemente.



Stando ai dati dell'ISTAT, a dicembre il tasso di disoccupazione dei 15-24enni – ovvero la quota dei giovani in cerca di un impiego sul totale di quelli attivi (occupati e disoccupati) – era pari al 37,9% (-0,1% su base mensile e -3,3% su quella annuale) mentre l'incidenza dei disoccupati sul totale dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni era pari al 9,8%.



A dicembre, in pratica, poco meno di un giovane su dieci era disoccupato.