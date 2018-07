Negozi chiusi durante festività, Confimprese: a rischio 400mila posti

Se la proposta M5s sulla chiusura dei negozi nei giorni festivi "dovesse diventare legge, alle imprese non resterebbe che licenziare. In tempi rapidi. Per non lasciare sul terreno perdite di fatturati e marginalità". Lo afferma Mario Resca, presidente di Confimprese, secondo cui l'intero comparto perderà 400mila posti di lavoro e il 10% del fatturato.