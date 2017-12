Pubbliredazionale Natale, per non rinunciare ai regali gli italiani si affidano ai finanziamenti

Le festività natalizie ormai sono imminenti e, come ogni anno, regali, cenoni e vacanze invernali rischiano di prosciugare quasi completamente la tredicesima. Tanto che, secondo un recente studio, quasi un italiano su quattro intende chiedere un prestito per riuscire ad arrivare senza problemi al 2018: nella maggior parte dei casi il finanziamento servirà proprio per far fronte alle spese relative ai doni natalizi per figli, nipoti, parenti e amici. Con un budget che, secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio Compass, ricerca condotta dalla società del credito al consumo del Gruppo Mediobanca, per circa metà degli italiani resterà sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno, mentre per il 23% aumenterà. E per il 39% degli intervistati (ma il dato sale al 53% tra i giovanissimi) arriverà fino a 250 euro, mentre per un altro 27% oscillerà tra i 250 e i 500 euro. Solo il 3% degli italiani, stando ai dati dello studio Compass, ha invece intenzione di spendere oltre mille euro per i regali di Natale, e di questi il 25% ha dichiarato che intende ricorrere a formule di finanziamento per riuscire a dilazionare le spese.

In questo caso, si aprono diverse possibilità: a seconda di ciò che si intende regalare (o regalarsi), infatti, è possibile accedere a diverse forme di finanziamento. Se per ottenere un prestito fino a 30mila euro per far fronte a qualsiasi tipo di necessità è possibile accedere al prestito personale o (per lavoratori dipendenti e pensionati) alla cessione del quinto, per regali, vacanze di natale, pranzi e cenoni è invece disponibile una formula molto più semplice: quella del prestito finalizzato (o credito al consumo). Si tratta di un finanziamento strettamente legato all’acquisto di un bene, pensato per agevolare presso migliaia di esercizi convenzionati gli acquisti rateali di oggetti come ad esempio smartphone, dispositivi elettronici, elettrodomestici, mobili e arredamento, ma anche esperienze come viaggi o vacanze, e si distingue per una maggiore semplicità e rapidità della pratica rispetto al prestito personale.