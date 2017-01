Natale, meno consumi per regali

14:10 - Per il Natale 2014 "si spenderà meno dell'anno scorso". Lo dice il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli: "Le tasse ancora troppo alte rischiano di congelare i consumi di Natale e neutralizzano l'effetto positivo del bonus di 80 euro e l'aumento delle 13/me", aggiunge. Gli italiani taglieranno infatti ancora la fetta di tredicesima destinata per consumi e regali: la sforbiciata è pari a -3,1%, in pratica 41 euro in meno a famiglia per le spese.