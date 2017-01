Natale, in sette anni consumi crollati Spumante italiano conquista il mondo

15:35 - Dal periodo pre crisi ad oggi si è registrato in Italia un crollo vertiginoso dei consumi natalizi, calati del 45,5%. La stima è del Codacons che sottolinea come la cifra spesa dagli italiani si sia ridotta di 8,2 miliardi di euro in 7 anni. Nel 2014, infatti, nell'intero periodo natalizio per i vari settori (alimentare, viaggi, regali, casa) non si supererà quota 9,8 miliardi di spesa, contro i 18 miliardi del 2007.

"Prosegue la tendenza delle famiglie a ridurre gli acquisti anche durante le festività - commenta il presidente del Codacons Carlo Rienzi - Il bonus da 80 euro introdotto dal governo non salverà il Natale 2014, e quest'anno gli italiani taglieranno i consumi natalizi di un ulteriore 5% rispetto all'anno precedente, con riduzioni di spesa che riguarderanno soprattutto i settori abbigliamento, calzature, viaggi e casa, dove la contrazione degli acquisti sarà più marcata".



Coldiretti: lo spumante italiano conquista il mondo - Con un aumento del 22% delle bottiglie spedite all'estero, lo spumante italiano conquista le tavole nel mondo dove per Natale e Capodanno ci sarà il record storico di brindisi Made in Italy, secondo un'analisi della Coldiretti in occasione dell'inizio delle festività di Natale e Capodanno, sulla base dei dati Istat sul commercio estero nei primi otto mesi del 2014.



Se in Italia lo spumante si classifica al primo posto degli acquisti irrinunciabili nello shopping delle feste, all'estero, sottolinea Coldiretti, non sono mai state richieste così tante bollicine italiane come quest'anno, in netta controtendenza rispetto alle difficoltà dell'economia nazionale. Il risultato è che il 2014 si chiuderà con la spedizione all'estero di poco meno di 300 milioni di bottiglie di spumante, tra metodo Charmat e Classico, il record di sempre. Nel mondo quest'anno si beve piu' spumante italiano che champagne, che ha fatto registrare un aumento delle esportazioni molto più basso (+6%) nello stesso periodo. Nella classifica delle bollicine italiane preferite nel mondo ci sono, nell'ordine, il Prosecco e l'Asti.



Da segnalare i risultati ottenuti sui nuovi mercati come la crescita record nelle esportazioni in Cina, dove le bottiglie di bollicine Made in Italy consumate nel 2014 sono addirittura triplicate (+195 per cento) rispetto allo scorso anno. Un vero e proprio boom di vendite nello stesso periodo si registra nel Regno Unito (+50% in quantità), che scavalca gli Stati Uniti (+21%) e diventa il primo mercato di riferimento per le bollicine tricolori mentre la Germania scende al terzo posto con le esportazioni che restano stabili.



A pesare, però, è il fatto che con il successo crescono le imitazioni in tutti i continenti a partire dall'Europa dove sono in vendita bottiglie di Kressecco e di Meer-Secco prodotte in Germania. Inoltre, a preoccupare quest'anno, conclude Coldiretti, il crollo della produzione nazionale a causa del maltempo, che ha tagliato del 15% i raccolti con la vendemmia 2014 che si classifica come la più scarsa dal 1950 con 41 milioni di ettolitri.