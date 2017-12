Natale e Capodanno, 15,3 milioni di italiani in viaggio: +7,7% rispetto allo scorso anno

Saranno 15 milioni e 298mila (+7,7% rispetto al 2016) gli italiani in viaggio in occasione delle feste di Natale e Capodanno, trascorrendo fuori casa in media 3,9 notti. Lo rileva Federalberghi, precisando che di questi, il 33,3% contro il 29,2% dello scorso anno approfitterà per fare una vacanza "lunga", cioè a cavallo tra le due ricorrenze. L'84% di chi parte resterà in Italia.