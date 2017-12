Natale di sprechi, Codacons: quasi 20% cibo finisce in pattumiera

Il settore alimentare si è confermato re indiscusso del Natale 2017, con 2,9 miliardi di euro spesi dagli italiani per imbandire la tavola, in aumento del 2,8% rispetto al 2016. Crescono però anche gli sprechi alimentari. Lo denuncia il Codacons, secondo cui "si stima che quasi il 20% degli acquisti alimentari degli italiani in occasione del pranzo e del cenone di Natale finirà in pattumiera".