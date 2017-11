Natale, Coldiretti: shopping regali, budget da 208 euro a famiglia

Al via lo shopping natalizio degli italiani che destineranno quest'anno per regali un budget complessivo di 208 euro a famiglia, sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. Lo afferma Coldiretti sui dati Deloitte, ad un mese dal Natale. "La spesa in regali degli italiani per feste di fine 2017 - sottolinea la Coldiretti in un comunicato - è superiore quest'anno dell'11% ai 188 euro a famiglia che si spendono in media in Europa".

Gli inglesi sono al vertice della classifica con una spesa di 321 euro a famiglia e in fondo ci sono i greci con appena 136 euro". Nel weekend che tradizionalmente segna l'inizio della corsa agli acquisti sono molte anche in Italia le offerte e opportunità sulla scia del black friday statunitense, a partire - continua la Coldiretti - dalla possibilità di acquistare regali ad originalità garantita nei mercatini a chilometri zero degli agricoltori nei mercati di Campagna Amica, dove trovare specialità esclusive del territorio per i consueti cenoni ma anche per riempire i tipici cesti natalizi.



Tra i regali più gettonati, libri, tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza e l'enogastronomia anche per l'affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione del territorio".