Natale, Coldiretti: per i regali ogni famiglia spenderà 199 euro

12:31 - Inizia questo weekend il mese di shopping natalizio, a cui gli italiani destineranno un budget complessivo per regali di circa 199 euro a famiglia. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dell'indagine sulle spese di fine anno di Deloitte, da cui si evidenzia che la spesa media per regali nell'Unione Europea è di 252 euro a famiglia.

"Con la crisi sono in molti - sottolinea la Coldiretti - ad acquistare i regali di Natale in anticipo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti proposti da molti esercizi sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il momento clou dello shopping delle festività. Circa un quarto degli italiani acquista infatti i regali di Natale entro la fine del mese di novembre".



Con le difficoltà economiche, continuano alla Coldiretti, si preferisce tagliare sul costo del singolo regalo piuttosto che ridurre il numero dei beneficiari e così si riduce la spesa media per ogni singolo dono. Tra i criteri di scelta dei regali per i bambini gli italiani privilegiano il contenuto educativo (54 per cento), la tradizione (22 per cento) e l'innovazione (15 per cento) ma in salita sono i doni "green" (il 7 per cento), mentre solo il 2 per cento segue la moda.



Ma la crisi spinge anche verso regali utili e all'interno della famiglia, tra i parenti e gli amici si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l'anno. Tiene l'enogastronomia, "anche per l'affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola che si esprime con la preparazione fai-da-te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione del territorio".



Grande successo, infine, secondo la Coldiretti, viene registrato dai mercatini che nei fine settimana si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura.