Natale, Coldiretti: 528 euro di budget a famiglia, terzi in Europa

Cambia rispetto all'anno scorso anche il mix degli acquisti previsti per il Natale 2017 con una forte ripresa delle spese per viaggi frenata lo scorso anno dall'impatto degli episodi di terrorismo internazionale ma - sottolinea la Coldiretti - aumenta anche il budget destinato all'alimentare e ai divertimenti e resta sostanzialmente stabile quello per i regali. La spesa - precisa la Coldiretti - è destinata nell'ordine per il 39% ai regali, per il 25% al cibo, per il 24% ai viaggi e per il 12% ai divertimenti al cinema, al teatro, nei concerti o nelle discoteche.



L'enogastronomia, cresce anche per l'affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola che si esprime con la preparazione "fai da te" di ricette personal. Da segnalare la preferenza accordata all'acquisto di prodotti Made in Italy anche per aiutare l'economia nazionale o garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa con una particolare attenzione a quelli provenienti dalle aree terremotate anche grazie alle iniziative ad hoc.



In Italia la spesa di Natale on line cresce del 16% rispetto allo scorso anno, più del doppio della media europea, e raggiunge in valore circa un terzo della spesa familiare totale per le feste di fine anno. Sette italiani su dieci (68%) concentrano nel mese di dicembre lo shopping di Natale.