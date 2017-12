Natale a tavola, gli italiani hanno speso 2,5 miliardi di euro

Per cibi e bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale, l'86 per cento degli italiani che ha trascorso le feste a casa con parenti o amici ha speso quasi 2,5 miliardi di euro. La stima arriva da Coldiretti, che conferma, con un aumento del 9% rispetto allo scorso anno, come gli italiani non rinuncino all'appuntamento più tradizionale dell'anno. Tra le spese, come prevedibile, a fare la parte del leone è stato il made in Italy.