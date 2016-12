Natale 2016: stesso budget dell'anno passato, ma meno regali ad amici e conoscenti

Leccornie alimentari, giocattoli, abbigliamento e libri saranno i generi più gettonati per i regali di Natale di quest'anno. Lo rivela un'indagine della Confcommercio . In leggero calo , rispetto al 2015, telefoni cellulari, smartphone, tablet e articoli informatici. Circa 300 euro la spesa media preventivata per i regali: per lo più per i propri famigliari e per se stessi, mentre rimarrano "a bocca asciutta" conoscenti, amici e parenti lontani.

Diminuisce il numero di chi fa regali "last minute" - Quest'anno si riduce quasi del 20% il numero di coloro che attenderanno gli ultimissimi giorni a ridosso delle festività per acquistare i regali. Si acquisterà soprattutto presso i punti vendita della grande distribuzione (75,6%) e negozi tradizionali (56%), ma è in forte crescita il canale web, il cui utilizzo è balzato dal 3,8% del 2009 al 44% di oggi.



No alla rateizzazione per i regali di Natale - La quasi totalità dei consumatori pagherà immediatamente i propri acquisti senza ricorrere a nessuna forma di rateizzazione della spesa, segnala ancora la ricerca della Confcommercio. Il 47% pagherà i propri acquisti prevalentemente in contanti, il 30% in prevalenza tramite bancomat ed il 23% in prevalenza con la carta di credito.