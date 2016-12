Una nuova associazione che rappresenta quasi 6mila imprese e più di 300mila occupati. Nasce Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza , “un esempio di collaborazione avanzata e un'innovazione istituzionale di grande portata”. Ne è convinto il presidente Gianfelice Rocca , che sottolinea la difficoltà di arrivare a questo risultato: "Siamo riusciti a superare, nell'interesse comune, storiche rivalità aggregando due territori da sempre in forte dialettica. Questa unione è una testimonianza della capacità del sistema confindustriale di sapersi rinnovare, un benchmark in termini di quantità di servizi e qualità della rappresentanza".

Nuovi ingressi - Durante la presentazione sono stati, inoltre, presentati i due nuovi ingressi nel Consiglio di Presidenza: Andrea Dell'Orto, vicepresidente Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza con delega allo Sviluppo Manifatturiero e presidente del presidio territoriale di Monza e Brianza, e Giuseppe Fontana, vicepresidente dell'Associazione con delega all'Europa e Internazionalizzazione.



"Più forti insieme" - Nella macroarea che si estende da Lodi a Monza e Brianza, passando per Milano, sono localizzate 416.000 imprese, il 47% della Lombardia: “Insieme saremo più forti, saremo più incisivi in fatto di rappresentanza e sapremo garantire alle nostre imprese un'offerta più ampia di servizi sempre più business. Uniti saremo in grado di giocare una partita globale come quella della Grande Milano nella competizione tra grandi aree metropolitane".