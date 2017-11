Napoli, “Borsa del Palcement”: da una ricerca emerge che la metà dei cv inviati alle aziende è fuori target

La ricerca - “La ricerca - ha spiegato Aiello - è stata condotta in modo assolutamente innovativo a partire dal campione intervistato costituito, per quasi la metà, da quelle aziende che non si rivolgono a selezionatori professionisti ma, nella loro piccola realtà, fanno selezione quando serve. I numeri sono molto esplicativi. Nella metà delle risposte, i cv fuori target sono oltre il 60%, mentre solo nel 18% dei casi i cv target sono maggioritari. Questo vuol dire che i ragazzi li inviano senza un’effettiva consapevolezza dei requisiti. Spesso si affronta un colloquio con poca conoscenza dell’azienda per la quale ci si propone. Il dato è drammatico per le micro-imprese (95%), ma fa riflettere anche quello sulle grandi aziende, che dovrebbero essere molto conosciute (45%)”.



CV formato europeo? Una leggenda metropolitana - “Il fattore motivazionale resta l’elemento fondamentale per la determinazione della scelta, sfatando anche il ‘falso mito’ dei curriculum formato europeo che vengono presi in considerazione solo nell’11% dei casi - ha detto ancora Aiello - Piuttosto è utile sapere che i profili social danno molto spesso un’immagine diversa, e peggiorativa, rispetto a quella emersa dal cv”.



La Borsa del Placement - La Borsa del Placement è un’iniziativa ideata per rappresentare un punto di incontro tra i manager delle risorse umane delle imprese e i responsabili degli Uffici placement di università e scuole. “La Borsa del Placement a Napoli supera i mille colloqui in un solo giorno e registra il record assoluto mai toccato nelle precedenti dieci edizioni, dunque un indicatore importante.Tra aziende e università abbiamo ricevuto delegazioni da 18 regioni, non esiste niente del genere in Italia, siamo stati l’Hub dell’incontro tra il mondo dell’alta formazione e quello del lavoro. La tre giorni di Napoli diventa centrale a livello nazionale. Il mondo del lavoro sta cambiando: tra tre anni serviranno dei laureati che oggi non ci sono. Dunque è il momento che università e imprese programmino il raccordo per il lavoro che cambia”, ha concluso Aiello.



All’evento, Ezio Scatolini, Cofounder di Laborplay, spinoff dell’Università di Firenze, ha illustrato un esempio di valutazione particolarmente innovativo e basato sul gaming: “Abbiamo costruito un modello attraverso il quale misuriamo le competenze soft con i giochi. Un modo per ottenere una valutazione senza quelle barriere che naturalmente si costituiscono quando una persona sostiene un colloquio di lavoro. Il feedback degli intervistati è positivo: dichiarano che è un modo innovativo e molto gradito di essere valutati. Una modalità orientata più ai ‘millennials’, ma che di fatto consente di adottare il linguaggio internazionale del gaming”.