Mutui, Tesoro: sospese rate a famiglie per oltre 3 miliardi

Sono 35mila le richieste di sospensione delle rate del mutuo accettate dal fondo di solidarietà del Tesoro, per un controvalore di oltre 3 miliardi di euro. Lo rende noto il ministero dell'Economia spiegando che sono invece circa 9.200, per un controvalore di oltre un miliardo, le domande per accedere al fondo di garanzia mutui per l'acquisto della prima casa, di cui 7.500 sono state accolte, per un ammontare di 860 milioni.