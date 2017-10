Multe per gli esercenti che rifiutano i pagamenti elettronici

Arrivano sanzioni per gli esercenti che rifiutano i pagamenti con bancomat o carte di credito. "Un segnale per combattere l'evasione fiscale", ha spiegato il viceministro dell'economia Luigi Casero. La norma verrà inserita nella prossima legge di bilancio e sarà operativa già dal 2018. "Una multa quasi simbolica", sottolinea Casero, "per un cambio di marcia radicale".

L'italia è all'ultimo posto tra i paesi dell'Unione Europea per pagamenti digitali e carte elettroniche. Oltre a pos, carte di credito e bancomat il piano, che faceva già parte della legge di stabilità del 2016, prevede di inserire anche le app tra le modalità di pagamento. Si stanno ipotizzando anche piccoli sgravi fiscali per chi usa le carte di credito, per esempio, per pagare un taxi o per comprare semplicemente un quotidiano e sgravi fiscali anche per tabaccai, benzinai e per il pagamento elettronico di bolli e multe.