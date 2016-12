Mps, Viola lascia la guida della banca: al più presto il successore

L'amministratore delegato di Mps Fabrizio Viola lascia la guida della banca dopo aver raggiunto un accordo con i vertici di Piazza Salimbeni, che annunciano di aver già avviato "il processo per la successione". L'obiettivo, dice la stessa banca in una nota, è quello "di arrivare in tempi molto brevi all'insediamento del nuovo a.d.". Viola manterrà comunque le sue funzioni fino al momento in cui sarà individuato il suo sostituto.