20:33 - Mps riunirà mercoledì 5 novembre il cda per approvare il capital plan da sottoporre alla Bce per colmare il deficit patrimoniale emerso dagli esami dell'Eurotower. Lo comunica la banca senese in una nota. Il capital plan allo studio per coprire il fabbisogno patrimoniale di 2,1 miliardi prevede "la copertura integrale del deficit attraverso un aumento di capitale", si legge in una nota di Mps che esclude "nuovi aiuti di Stato".