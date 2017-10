Mps torna a Piazza Affari, la Consob ha dato il via libera

Mercoledì 25 ottobre Banca Mps torna in Borsa. Lo annuncia l'Istituto in una nota, comunicando che Consob ha approvato il prospetto informativo. Il titolo era sospeso dal 22 dicembre. Per la conversione in bond senior delle azioni di Mps derivanti dalla conversione dei subordinati, il periodo di adesione andrà al 30 ottobre al 17 novembre.