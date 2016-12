19:16 - Mps ha sostenuto oltre 300 milioni di accantonamenti straordinari per tagliare circa 1.300 dipendenti. E' quanto emerge da una nota del gruppo, in cui si precisa che l'operazione rientra nel piano di ristrutturazione stabilito con Bruxelles. La scorsa estate Mps aveva infatti firmato un accordo con le organizzazioni sindacali che passa anche per la chiusura di 150 filiali entro la prima metà del 2015.