Mps, sindacato bancari: serve intervento del Cdm prima di domenica

"L'attuale situazione di Mps, dopo l'incomprensibile decisione della Bce di negare la proroga dell'aumento di capitale, richiederebbe un immediato e straordinario provvedimento del Consiglio dei ministri entro questo fine settimana". Lo ha detto Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, il sindacato di maggioranza dei bancari. "E' indispensabile non perdere altro tempo per mettere in sicurezza il gruppo bancario", ha aggiunto.