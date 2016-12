Mps, Profumo annuncia dimissioni

Alessandro Profumo ha rassegnato le dimissioni da presidente e membro del Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'addio avverrà il 6 agosto, a conclusione del Cda di approvazione della semestrale. La Fondazione Mps, Fintech Advisory Inc e BTG Pactual hanno identificato Massimo Tononi, attuale presidente di Borsa italiana e di Prysmian, come candidato per la sostituzione di Profumo.