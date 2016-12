Mps, Padoan: "Nessuna ipotesi di supporto pubblico"

Per il Monte dei Paschi di Siena "non si prospettano misure di supporto pubblico, men che meno di nazionalizzazione, né procedure di risoluzione". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , sottolineando che "qualsiasi riferimento al bail in è solo frutto di speculazioni infondate". "Ogni decisione sulle strategie idonee a migliorare la redditività futura della banca non può che essere rimessa al management della banca", ha aggiunto.

Padoan era stato chiamato a rispondere a un'interrogazione della Lega Nord sul ruolo che il ministero, che e' azionista di Mps, ha avuto nelle scelte della banca, in particolar modo sulla ricapitalizzazione e sull'avvicendamento fra l'ex amministratore delegato Fabrizio Viola e l'attuale Marco Morelli.



Dalle parole del ministro dell'Economia, però, traspare la fiducia dell'esecutivo (anche il premier Matteo Renzi, prima di Padoan, si era detto fiducioso sull'aumento di capitale) nella capacità della banca senese di portare a termine da sola il piano di salvataggio e, in particolare, il passaggio più delicato, cioè l'aumento di capitale fino a 5 miliardi. Un'operazione ritenuta "a rischio" sia per la tempistica, visto che il lancio è previsto all'indomani del referendum Costituzionale, con le fibrillazioni politiche che questo potrebbe comportare, sia per l'ammontare, anche se il nuovo ad Marco Morelli è al lavoro per ridurlo a 1,5-3 miliardi.



A questo proposito, sostiene Bloomberg, una serie di creditori esteri del Montepaschi, con in mano pacchetti di debito subordinato, stanno formando gruppi per negoziare una possibile conversione dei loro asset in azioni Mps. Fra i creditori figurano Attestor Capital, Bybrook Capital, Centerbridge Partners, Eton Park Fund ed Eyck Capital Management.



Il premier ha comunque esteso la riflessione a tutte le banche oggi in difficoltà: "Penso, spero e credo che Mps, come le banche venete e Banca Carige e le altre possano avere un futuro", ha detto prima di ribadire l'obiettivo del governo, e cioè che "nessun risparmiatore perda i propri denari in futuro".