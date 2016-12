Mps, in corso a Milano Cda per salvataggio "privato"

E' in corso a Milano il Cda di Mps. Il board deve valutare la possibilità di portare avanti la via "privata" al salvataggio della banca, alla luce del no, ancora non ufficiale, della Bce alla richiesta della banca di una proroga di 20 giorni del piano di ricapitalizzazione da 5 miliardi. La soluzione di mercato che sta cercando di portare a termine la banca senese scongiurerebbe l'intervento dello Stato.