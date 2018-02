Mps, il ministro Padoan: "Lo Stato resterà anni nella banca"

"Lo Stato resterà alcuni anni" nel Monte dei Paschi di Siena, quanto basta "per metterla in condizione di essere una banca che sta in piedi in modo profittevole per Siena e per l'Italia". E' quanto ha dichiarato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, sottolineando che per il momento "dare un numero sarebbe sbagliato e controproducente per i mercati".