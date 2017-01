Mps: crollo senza fine in Borsa

Seduta drammatica per Mps che non arresta il tracollo in Borsa, nonostante il divieto alle vendite allo scoperto disposto dalla Consob. Le azioni sono ritornate alle contrattazioni ma subito sono state sospese in asta di volatilità fino ad arrivare a perdere il 18%, toccando un nuovo minimo di sempre a 0,537 euro. Precipita così sempre di più anche la capitalizzazione di Borsa a 1,5 miliardi circa.