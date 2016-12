Mps, Consob autorizza conversione dei bond retail

Al via da oggi la conversione in azioni Mps dei bond subordinati in mano ai piccoli risparmiatori, dopo che giovedì in tarda serata la Consob ha dato il via libera all'operazione. L'istituto senese gioca quindi la carta dell'aumento di mercato, da chiudere obbligatoriamente entro il 31 dicembre, dopo che la Bce ha negato una proroga della ricapitalizzazione.