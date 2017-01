Mps, Consiglio dei ministri: ok a salvataggio istituto

Il Cdm, riunitosi dopo l'ufficializzazione del fallimento della ricapitalizzazione di Mps, ha varato il decreto "Salvarisparmio" che prevede, tra l'altro, il salvataggio dell'istituto senese. "Credo che oggi sia una giornata importante, di svolta" per Monte dei Paschi, "di rassicurazione per i suoi risparmiatori e per il suo futuro", ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine del Consiglio dei Ministri.