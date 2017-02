Mps: bilancio 2016 in rosso di 3,38 miliardi di euro

Banca Mps ha chiuso il 2016 con una perdita di 3,38 miliardi. Lo comunica l'istituto in una nota. Pesano i quasi 2,6 miliardi di euro di rettifiche sui crediti. Nel 2015 aveva chiuso in utile di 388 milioni. La raccolta diretta, lo scorso anno, è scesa a 105 mld di euro, in calo di 14,7 mld rispetto a dicembre 2015, ma "le prime evidenze di gennaio confermano il livello della raccolta di fine 2016, evidenziando l'arresto delle fuoriuscite".