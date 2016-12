La Banca Monte dei Paschi di Siena ha ricevuto da parte della Banca Centrale Europea, come anticipato dai media nei giorni scorsi, una "draft decision" in cui viene negata l'autorizzazione a posticipare al mese di gennaio 2017 l'operazione di rafforzamento patrimoniale. Lo rende noto la banca senese in un comunicato. La scadenza resta quindi quella del 31 dicembre.