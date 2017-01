Mps, aumento capitale previsto da lunedì a venerdì

Si aprirà lunedì e si chiuderà venerdì l'aumento di capitale di Mps. Per mercoledì è invece fissata la chiusura della seconda tranche della conversione dei bond subordinati in azioni. Il prezzo delle azioni sarà definito al termine dell'operazione. Il valore massimo è stato stabilito in 24,9 euro per azione. Aumento di capitale e conversione mirano a chiudere sul mercato, e quindi senza intervento pubblico, la ricapitalizzazione da 5 miliardi.