Mps a rischio crac: il Qatar si ritira e dalla conversione bond solo 1,9 miliardi

Circa 1,9 miliardi dalla conversione - E' di circa 1,9 miliardi di euro la cifra raccolta con la seconda tranche di conversione dei bond subordinati in azioni, destinata prevalentemente alla clientela retail, nell'ambito dell'operazione di rafforzamento patrimoniale di Mps. Obiettivo finale del piano di ricapitalizzazione è un rafforzamento patrimoniale da 5 miliardi di euro. Dalla prima, che si è chiusa il 2 dicembre, erano arrivate adesioni per 1,028 miliardi. In più ci sono 200 milioni dalla conversione del titolo Fresh dei grandi fondi. L'esito complessivo dell'operazione ammonta a 2,447 miliardi.



Atlante: disponibili a gestire sofferenze anche con intervento Stato - L'impegno di Quaestio, gestore del fondo Atlante II, nell'operazione di cessione delle sofferenze di Mps, è "soggetto al successo di un'operazione di aumento di capitale di mercato". Lo spiega Quaestio in una nota, aggiungendo che, tuttavia, "Atlante rimane disponibile a realizzare il piano di cartolarizzazione" delle sofferenze anche "qualora ci fosse un intervento dello Stato nel capitale".



Chiusura in forte calo per Mps (-12%) - Scivolone in chiusura di Borsa per Mps nell'ultimo giorno per la conversione dei bond subordinati e per la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei piccoli risparmiatori. Il titolo ha ceduto il 12,08% a 16,3 euro dopo aver toccato in mattinata, tra numerosi congelamenti, un nuovo minimo storico a 15 euro. Brillanti gli scambi, per 3,31 miliardi di euro, pari ad oltre l'11% del capitale di Rocca Salimbeni.



Si avvicina l'intervento dello Stato - Dopo il dietrofront del Qatar come anchor investitor, si avvicina l'intervento dello Stato per la ricapitalizzazione di Mps. Giovedì si chiude l'aumento di capitale. Ma tra domani e venerdì è molto probabile che il governo materializzi l'intervento grazie l'ok del Parlamento al fondo da 20 miliardi per sostenere il sistema bancario.