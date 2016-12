Moscovici (Commissione Ue): una politica espansiva è interesse comune per i Paesi dell'Eurozona

Moscovici ricorda che quando l'Eurogruppo esaminerà i progetti di bilancio dei singoli Stati membri, sul tavolo ci sarà un "nuovo elemento: la proposta della Commissione Ue per una politica espansiva per l'insieme dell'Eurozona".



In vista dell'appuntamento e alla luce delle critiche rivolte a questa proposta, il commissario torna a difenderla osservando innanzi tutto che, se si vuole "seriamente" rafforzare la resistenza dell'Eurozona, "il primo passo deve essere quello di iniziare ad agire collettivamente".



La posizione presa dalla Commissione sulla politica di bilancio - favorevole a dare un margine di manovra complessivo pari allo 0,5% del Pil a sostegno dell'ancora fragile crescita - "è un importante passo verso una governance più efficace", anche perché il Patto di stabilità e crescita risulta "asimmetrico", ovvero dotato di "forti strumenti" per spingere verso il consolidamento dei bilanci ma non per un'espansione a sostegno della crescita.



Attualmente, sottolinea Moscovici, l'Eurozona vive una "situazione paradossale" dove Paesi con conti pubblici non in grado di sostenere una politica espansiva "vorrebbero farlo, mentre altri che potrebbero farlo, non vogliono. Superare questo paradosso è nell'interesse di tutti". I Paesi con alto deficit o debito devono focalizzarsi sul rispetto dei loro impegni. "Quelli che sono in surplus devono essere incoraggiati a utilizzare le risorse a disposizione per stimolare la domanda interna e in particolare gli investimenti".



Queste azioni, osserva ancora il commissario, andranno in primo luogo a beneficio delle economie dei Paesi direttamente interessati ma avranno effetti positivi anche per il resto dell'Eurozona. "Disegnare questo tipo di politica di bilancio comune è una questione di responsabilità collettiva e interesse comune".



In questa fase, si legge ancora nel blog, la "priorità è quella di sostenere la crescita. Come sottolineato dai leader del G20 a settembre, a questo scopo occorre utilizzare tutti gli strumenti - monetari, fiscali e strutturali - individualmente e collettivamente". "L'Eurozona deve fare la sua parte - conclude Moscovici - e la deve fare in modo internamente bilanciato, leale e coerente. Questa la posizione che io difenderò all'Eurogruppo".