Moscovici: "Bruxelles non imporrà nulla, cose si decidono a Roma"

"Rifiuto completamente qualsiasi idea che Bruxelles imporrà qualcosa a Roma e che le cose si decideranno a Bruxelles. No: le cose si decidono a Roma". A garantirlo è il commissario Ue agli affari economici, Pierre Moscovici, sottolineando che "il destino degli italiani appartiene agli italiani. Tra tre mesi ci sarà la presentazione della manovra e io potrò dire che cosa va bene e cosa no, ma oggi non posso e non voglio dire altro".